Subiu para 83 o número de vítimas mortas e para 380 as desaparecidas no incêndio que devastou um conjunto habitacional de oito torres em Hong Kong, na quarta-feira (26). A tragédia atingiu o Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, que abriga mais de 4,6 mil moradores. As autoridades ainda não sabem quantos estavam no local quando o fogo começou.

Apesar de o governo afirmar que as chamas estão “basicamente sob controle”, o cenário ainda é crítico. Imagens mostram prédios tomados pela fumaça e equipes de resgate atuando sob risco constante. Até o momento, 55 pessoas foram resgatadas vivas e mais de 500 moradores foram levados a abrigos de emergência.