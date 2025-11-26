Cinco detentos seguem internados após um incêndio em uma cela na Penitenciária José Luiz Mansur, em Marília, no interior de São Paulo, ocorrido na tarde de terça-feira (25). Ao todo, sete presos morreram intoxicados por inalação de fumaça.

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o incêndio foi provocado por um interno que ateou fogo em seus pertences na ala de inclusão. O espaço é destinado para os presos que chegam ao local.

Ao todo, 21 pessoas foram intoxicadas pela fumaça, incluindo os que ainda estão internados. Cinco policiais penais que auxiliaram no combate ao incêndio já tiveram alta após atendimento. A Prefeitura de Marília divulgou, na noite de terça, que cinco internos morreram no local e outros dois, no hospital. Dos 21 atendidos, 3 estavam intubados na Santa Casa e 2 na UTI no Hospital das Clínicas.