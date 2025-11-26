O influenciador João Victor de Souza Alves Pereira, conhecido como João do Grau, foi solto nesta quarta-feira (26) após pagar uma fiança de R$ 30 mil. A informação foi confirmada à reportagem pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Liberdade provisória foi concedida após audiência de custódia. O influenciador não poderá se ausentar da Comarca de Jacupiranga por mais de cinco dias sem autorização e terá que manter o endereço atualizado.

Vídeo mostra João do Grau deixando a delegacia. Na imagem, publicada em um perfil atribuído ao influenciador e enviado à reportagem pela defesa dele, João aparece cumprimentando outras pessoas.