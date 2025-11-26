O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a defesa de Jair Bolsonaro (PL) explique em até 24 horas a entrada e utilização de celular pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita na última sexta-feira (21).

O ex-presidente estava proibido de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

Ele recebeu o parlamentar em casa horas antes de ser preso preventivamente por decisão de Moraes, no sábado (22).