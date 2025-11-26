O tribunal oficializou nesta terça (25) a condenação definitiva do ex-presidente e dos outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista.

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (26) que o Brasil deu uma "lição de democracia ao mundo", ao comentar a prisão de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus da trama golpista pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Além do ex-mandatário, que já estava em prisão preventiva desde sábado (22), foram presos três ex-ministros dele -Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa)- e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier (ex-comandante da Marinha).

"Ontem esse país deu um passo importante. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo", disse Lula. "Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição, é tudo acusação de da quadrilha que dar um golpe nesse país", declarou.

"Pela primeira vez em 500 anos nesse país você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e quatro generais cinco estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos, não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude", declarou ao final de seu discurso.