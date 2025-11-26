A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a a ausência dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na cerimônia de sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil não ofusca as contribuições dos dois à aprovação da matéria.

Os presidentes decidiram não participar de um dos principais atos políticos do atual mandato de Lula (PT), num recado da insatisfação da cúpula do Congresso com o Palácio do Planalto. O relator do projeto na Casa, Arthur Lira (PP-AL) compareceu ao evento, tendo sido recebido no palco por algumas vaias.