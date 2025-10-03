03 de outubro de 2025
Quando valerá a isenção do IR para salários de até R$5 mil?

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Marcelo Camargo/Age?ncia Brasil

Apesar da aprovação na Câmara, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil só terá efeito a partir de 2026. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda este ano.

Leia mais: Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Se tudo ocorrer dentro do previsto, 16 milhões de brasileiros serão beneficiados. Quem recebe R$ 5 mil por mês poderá economizar até R$ 4.356,89 ao ano. A faixa de isenção parcial foi ajustada para R$ 7.350, garantindo que o projeto seja fiscalmente neutro e que não haja perda de arrecadação significativa para o governo.

Senadores já sinalizaram que a tramitação será rápida e sem resistência, e o governo divulgou tabela mostrando como a redução será aplicada na prática, veja:


Fonte: Governo Federal

