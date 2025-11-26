Com mais de 300 unidades distribuídas entre São Paulo e Minas Gerais, a Farma Conde prepara uma noite especial para os consumidores. Nesta quinta-feira (27), a rede promove uma live inédita de Black Friday, com transmissão simultânea pelo YouTube e Instagram, reunindo ofertas exclusivas e descontos que podem chegar a 70% em produtos de higiene, beleza e cuidados pessoais.
A lista completa de itens permanece sob sigilo. Um dos destaques da programação será o
conjunto de ofertas de fraldas, que deve atrair grande audiência devido ao desconto
expressivo.
Segundo Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede, a iniciativa reforça o compromisso
da empresa com inovação e proximidade com o consumidor. “Estamos sempre buscando
surpreender nossos clientes, e nesta Black Friday preparamos algo realmente especial. A live
será um momento de entretenimento e oportunidade, alinhado ao DNA da Farma Conde, que
é estar atenta às necessidades e ao movimento do mercado”, afirma.
Para colocar a transmissão no ar, uma força conjunta entre as áreas de marketing, trade,
multicanal e operações foi mobilizada. “Essa live marca um momento importante para a
empresa. É uma ação que evidencia a força da marca na Black Friday e que preparamos com
muito cuidado para oferecer uma experiência positiva ao nosso público”, destaca Giovana
Conde Marques, vice-presidente de Marketing.
A tecnologia também terá papel central durante o programa, garantindo fluidez, interação e
integração com todos os canais de compra da rede.
“Realizamos um trabalho intenso para estruturar esse momento. Nosso foco foi unir
transmissão de qualidade, condições especiais e uma seleção de produtos competitiva. Além
disso, contamos com o apoio de parceiros da indústria que devem participar da ação”, afirma
Adelson Silva, vice-presidente da Farma Conde.
A live começa às 19h e marca a abertura oficial de um dos finais de semana mais
movimentados do ano para o site, aplicativo e as lojas físicas da rede.
A apresentação ficará por conta do jornalista da TV Record Leandro Vaz, que também atua
como gerente de comunicação da Farma Conde. Ele dividirá o comando com o diretor do
laboratório MCG, Dimitri Ferreira, empresa pertencente ao grupo, e com o diretor de
operações e varejo, Diogo Sobrinho.