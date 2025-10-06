Farma Conde leva projeto de casinhas para pets de rua a SP; VÍDEO

O projeto Pet Comunitário, idealizado pelo comerciante e ex-vereador Robertinho da Padaria, segue crescendo e transformando a vida de animais em situação de rua. Até o momento, já foram instaladas mais de 120 casinhas em diversas cidades e regiões do estado de São Paulo.
As estruturas já estão presentes em municípios como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, São Paulo, Marília, Santa Isabel e Aparecida. A próxima etapa prevê a implementação em mais quatro cidades paulistas. Sem prazo para término, o projeto continua em expansão.
Na última terça-feira (9), a Farma Conde, parceira do projeto, e Robertinho realizaram a entrega de quatro casinhas em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A iniciativa surgiu a partir do pedido das moradoras Ana e Débora, reconhecidas na comunidade pelo cuidado com cães abandonados. Os dois animais beneficiados pertenciam a um morador de rua que deixou o local e, desde então, permaneciam sob os cuidados da vizinhança.
“Queremos agradecer e dizer o quanto é importante isso que vocês estão fazendo por nós. Diadema é uma cidade em que os cachorrinhos são muito abandonados, e esse projeto ajuda a mostrar a importância de cuidar e acolher os animais de rua”, afirmou Ana, durante a entrega.
Além de oferecer abrigo físico, a ação busca sensibilizar a comunidade sobre a responsabilidade coletiva em relação aos animais. “Mais do que uma casinha, o Pet Comunitário simboliza carinho, respeito, cuidado e esperança para os cães que vivem nas ruas”, destacou Robertinho.
A Farma Conde, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, é uma das principais patrocinadoras do projeto. Além de custear a montagem das casinhas, a empresa também disponibiliza sua frota de caminhões para o transporte e a realização de entregas em cidades distantes, ampliando o alcance da ação. Recentemente, foi responsável por toda a logística de uma grande entrega em Marília (SP). A doação de centenas de quilos de ração, realizada todos os meses, reforça o compromisso da rede em fortalecer e expandir a iniciativa.
“Cuidar dos animais em situação de rua é também cuidar da comunidade. O projeto das casinhas representa amor, responsabilidade e solidariedade, valores que fazem parte da essência da Farma Conde e do programa Atitude Consciente”, afirma Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da rede e presidente do programa.
“Esse sonho só se tornou realidade porque não estamos sozinhos. Quero agradecer a todos os parceiros que acreditam na causa, em especial à Farma Conde, que tem sido fundamental para levarmos as casinhas cada vez mais longe”, reforça Robertinho da Padaria.
A meta agora é ultrapassar a marca de mil casinhas instaladas nos próximos meses, garantindo mais abrigo, proteção e dignidade para os pets que não têm um lar.