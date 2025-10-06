06 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BOA AÇÃO

Farma Conde leva projeto de casinhas para pets de rua a SP; VÍDEO


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dezenas de unidades das casinhas foram entregues em Marília, no interior de São Paulo
Dezenas de unidades das casinhas foram entregues em Marília, no interior de São Paulo

O projeto Pet Comunitário, idealizado pelo comerciante e ex-vereador Robertinho da Padaria, segue crescendo e transformando a vida de animais em situação de rua. Até o momento, já foram instaladas mais de 120 casinhas em diversas cidades e regiões do estado de São Paulo.

As estruturas já estão presentes em municípios como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, São Paulo, Marília, Santa Isabel e Aparecida. A próxima etapa prevê a implementação em mais quatro cidades paulistas. Sem prazo para término, o projeto continua em expansão.

Na última terça-feira (9), a Farma Conde, parceira do projeto, e Robertinho realizaram a entrega de quatro casinhas em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A iniciativa surgiu a partir do pedido das moradoras Ana e Débora, reconhecidas na comunidade pelo cuidado com cães abandonados. Os dois animais beneficiados pertenciam a um morador de rua que deixou o local e, desde então, permaneciam sob os cuidados da vizinhança.

“Queremos agradecer e dizer o quanto é importante isso que vocês estão fazendo por nós. Diadema é uma cidade em que os cachorrinhos são muito abandonados, e esse projeto ajuda a mostrar a importância de cuidar e acolher os animais de rua”, afirmou Ana, durante a entrega.

Além de oferecer abrigo físico, a ação busca sensibilizar a comunidade sobre a responsabilidade coletiva em relação aos animais. “Mais do que uma casinha, o Pet Comunitário simboliza carinho, respeito, cuidado e esperança para os cães que vivem nas ruas”, destacou Robertinho.

A Farma Conde, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, é uma das principais patrocinadoras do projeto. Além de custear a montagem das casinhas, a empresa também disponibiliza sua frota de caminhões para o transporte e a realização de entregas em cidades distantes, ampliando o alcance da ação. Recentemente, foi responsável por toda a logística de uma grande entrega em Marília (SP). A doação de centenas de quilos de ração, realizada todos os meses, reforça o compromisso da rede em fortalecer e expandir a iniciativa.

“Cuidar dos animais em situação de rua é também cuidar da comunidade. O projeto das casinhas representa amor, responsabilidade e solidariedade, valores que fazem parte da essência da Farma Conde e do programa Atitude Consciente”, afirma Claudia Conde, farmacêutica, fundadora da rede e presidente do programa.

“Esse sonho só se tornou realidade porque não estamos sozinhos. Quero agradecer a todos os parceiros que acreditam na causa, em especial à Farma Conde, que tem sido fundamental para levarmos as casinhas cada vez mais longe”, reforça Robertinho da Padaria.

A meta agora é ultrapassar a marca de mil casinhas instaladas nos próximos meses, garantindo mais abrigo, proteção e dignidade para os pets que não têm um lar.

Comentários

Comentários