Farma Conde leva projeto de casinhas para pets de rua a SP; VÍDEO

O projeto Pet Comunitário, idealizado pelo comerciante e ex-vereador Robertinho da Padaria, segue crescendo e transformando a vida de animais em situação de rua. Até o momento, já foram instaladas mais de 120 casinhas em diversas cidades e regiões do estado de São Paulo.

As estruturas já estão presentes em municípios como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, São Paulo, Marília, Santa Isabel e Aparecida. A próxima etapa prevê a implementação em mais quatro cidades paulistas. Sem prazo para término, o projeto continua em expansão.

Na última terça-feira (9), a Farma Conde, parceira do projeto, e Robertinho realizaram a entrega de quatro casinhas em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A iniciativa surgiu a partir do pedido das moradoras Ana e Débora, reconhecidas na comunidade pelo cuidado com cães abandonados. Os dois animais beneficiados pertenciam a um morador de rua que deixou o local e, desde então, permaneciam sob os cuidados da vizinhança.