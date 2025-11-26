O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (25) a compra de 1,8 milhão de doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. Segundo a pasta, a previsão é que a vacinação no SUS (Sistema Único de Saúde) se inicie em dezembro, tão logo as doses forem recebidas pelos estados e municípios.

A vacina protege principalmente gestante e bebês. Ela deve ser aplicada a partir da 28ª semana de gravidez, em dose única, sem restrição de idade - a imunização da mãe oferece proteção aos recém-nascidos.