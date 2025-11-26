26 de novembro de 2025
Anvisa aprova vacina do Butantan contra a dengue no Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/fundacaobutantan
Com a aprovação, o Butantan espera fabricar até 100 milhões de doses nos próximos anos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registro à vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, abrindo caminho para sua distribuição no país. A expectativa é que o imunizante de dose única comece a ser disponibilizado em breve, um marco na luta contra a doença endêmica que já causa milhares de casos anuais.

Leia mais: Nova arma contra a dengue pode estar em uma abelha brasileira

Testes clínicos amplos mostraram que a vacina apresenta segurança e eficácia robustas, com resultados que indicam proteção duradoura. Estudos publicados apontam eficácia de cerca de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos e até 89% contra formas graves da doença.

Com a aprovação, o Butantan espera fabricar até 100 milhões de doses nos próximos anos. A introdução do imunizante no calendário nacional de vacinação dependerá agora da avaliação final de órgãos reguladores e de formação de políticas públicas para distribuição.

*As informações são da Folha de S.Paulo

