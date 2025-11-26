A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registro à vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, abrindo caminho para sua distribuição no país. A expectativa é que o imunizante de dose única comece a ser disponibilizado em breve, um marco na luta contra a doença endêmica que já causa milhares de casos anuais.

Testes clínicos amplos mostraram que a vacina apresenta segurança e eficácia robustas, com resultados que indicam proteção duradoura. Estudos publicados apontam eficácia de cerca de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos e até 89% contra formas graves da doença.