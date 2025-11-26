O Supremo Tribunal Federal (STF) deve finalizar nesta quarta-feira (26) o julgamento que confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco condenados pelo plano golpista iniciem o cumprimento da pena. Os réus, presos na terça (25), também passarão por audiências de custódia ao longo da tarde, por videoconferência, nos locais onde estão detidos.
Leia mais: Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis
A Primeira Turma já formou maioria para validar a determinação de Moraes, que rejeitou recursos das defesas e comunicou órgãos competentes sobre punições como inelegibilidade, perda de patente e pagamento de multa. O resultado formal será divulgado no fim do julgamento virtual.
Os procedimentos desta quarta começam às 13h, em Brasília, com Almir Garnier, seguido de Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira. No Rio de Janeiro, Braga Netto será ouvido às 15h30. As audiências verificam se houve irregularidades na prisão.
As condenações dizem respeito ao chamado “núcleo crucial” da organização criminosa que, segundo a acusação, atuou para romper a ordem democrática após as eleições de 2022.
*Com informações do G1