O Supremo Tribunal Federal (STF) deve finalizar nesta quarta-feira (26) o julgamento que confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco condenados pelo plano golpista iniciem o cumprimento da pena. Os réus, presos na terça (25), também passarão por audiências de custódia ao longo da tarde, por videoconferência, nos locais onde estão detidos.

Leia mais: Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis

A Primeira Turma já formou maioria para validar a determinação de Moraes, que rejeitou recursos das defesas e comunicou órgãos competentes sobre punições como inelegibilidade, perda de patente e pagamento de multa. O resultado formal será divulgado no fim do julgamento virtual.