O julgamento que decidiu tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu, acusado de tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal, foi oficialmente concluído nessa terça-feira (25), quando o plenário virtual da Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou o recebimento da denúncia. Com isso, Eduardo passa à condição formal de réu e a Corte dá início à fase de instrução da ação penal.

A acusação da Procuradoria?Geral da República (PGR) aponta que o parlamentar operou desde os Estados Unidos para articular sanções externas ao Brasil, entre elas, restrições econômicas e diplomáticas com objetivo de pressionar ministros do STF durante o julgamento do caso de tentativa de golpe atribuído a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.