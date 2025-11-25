A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal encerra nesta terça-feira (25) o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Mesmo antes do fim do prazo, os ministros já haviam formado maioria, unanimamente, para aceitar a acusação e abrir ação penal contra o parlamentar.

Eduardo é apontado pela PGR por tentar articular, nos Estados Unidos, sanções do governo Donald Trump contra ministros do STF durante a investigação sobre a tentativa de golpe atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A procuradoria afirma que entrevistas e postagens indicam a atuação destinada a pressionar a Corte e interferir no andamento do processo.