Uma articulação de deputados de direita tenta incluir a aprovação do homeschooling na votação do parecer do novo PNE (Plano Nacional de Educação) nesta terça-feira (25). O plano traça as principais diretrizes para a educação para o prazo de dez anos.

Eles apresentaram uma emenda ao projeto para incluir no texto que seja "facultado às famílias o exercício da educação domiciliar".

Deputados contrários à inclusão do tema dizem se tratar de um "jabuti", já que há urgência em votar o relatório do PNE na Comissão Especial para que seja então encaminhada ao Senado.