O menino de 9 anos que foi atacado por um enxame de abelhas e picado da cabeça aos pés morreu nesta segunda-feira. Ele estava internado desde 13 de novembro, em Catalão (GO), na região sudoeste do estado.

Morte de João Pedro foi confirmada pela mãe dele, Rebeca Amorim. "Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações", diz mensagem compartilhada pela mãe nos stories do Instagram.

Corpo de João Pedro foi sepultado nesta terça-feira. Ele foi enterrado no Cemitério Paz Universal, em Catalão.