PACOTES SUSPEITOS

Mãe é flagrada levando 'pipoconha' ao filho na cadeia; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo
O material foi descoberto durante a inspeção de alimentos.
Uma mulher foi detida no Presídio de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, após tentar levar maconha escondida dentro de pacotes de pipoca para o filho, que cumpre pena na unidade.

Leia mais: Visitante esconde maconha dentro de pedaços de linguiça no CDP de São José

Segundo a Polícia Penal, o material foi descoberto durante a inspeção de alimentos, quando um agente percebeu irregularidades nos pacotes. Dentro deles, foram encontrados 44 gramas de maconha, além de dois smartwatches e um celular, todos camuflados entre os mantimentos.

O conteúdo apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que deve investigar se outras pessoas participavam do esquema.

*As informações são do SBT News

