Foi mantida a prisão de um estudante de Direito de 28 anos, detido suspeito de matar a mãe, a professora aposentada Eliana Roschel, de 61 anos, na região de Parelheiros, em São Paulo. A Polícia Civil apura que, após discussão, o filho empurrou a mãe, que bateu a cabeça na escada e desmaiou. Sem prestar socorro, ele deixou a casa e só voltou dois dias depois, quando encontrou Eliana morta.

De acordo com a investigação, o rapaz colocou o corpo no porta-malas, levou a um terreno baldio e ateou fogo. Antes disso, teria cortado um dedo da vítima para conseguir acessar as contas bancárias dela pelo celular.