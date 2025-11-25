A reportagem constatou a situação às 14h, em acessos por computador e celular, questionou o órgão a respeito às 14h15 e o Ministério da Agricultura, ao qual o Inmet é vinculado, às 14h33.

A página principal do site do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), vinculado ao governo federal, exibiu nesta segunda-feira (24) a propaganda de uma plataforma de apostas no estilo caça-níquel virtual, popularmente conhecido como jogo do tigrinho.

Até por volta das 15h o anúncio ainda aparecia para quem acessava o portal. Minutos depois o site passou a apresentar erro e, às 15h10, saiu do ar. Voltou pouco depois, já sem a propaganda.

Não há informações sobre o que acarretou o problema. Procurados mais de uma vez na tarde desta segunda-feira, o órgão ligado ao governo Lula e o Ministério da Agricultura não se pronunciaram.

O jogo do tigrinho se mostrava na aba "avisos meteorológicos", a primeira a ser aberta quando se acessa o site, e sobrepunha o espaço destinado ao mapa do Brasil. Nas demais, como previsão do tempo, satélite e previsão numérica, a situação permanecia normal.