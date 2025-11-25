25 de novembro de 2025
Brincadeira termina com criança presa dentro de armário de banco

Policiais militares de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, resgataram na manhã de domingo (23) uma criança de 3 anos presa em um armário no interior de uma agência bancária. Apesar do susto, ela não ficou ferida.

Segundo a polícia, a criança brincava com o irmão gêmeo enquanto os pais usavam o caixa eletrônico da agência.

Durante a brincadeira, ela ficou trancada no armário feito de chapa metálica, com compartimento que não permite a abertura manual.

Os policiais, chamados pelo 190, encontraram a criança assustada e chorando após ter ficado meia hora presa. Eles precisaram usar uma ferramenta automotiva, emprestada por um familiar, para abrir o compartimento.

Após o resgate, a vítima passou por uma avaliação de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi entregue aos pais sem nenhuma lesão. A família acompanhou o resgate.

