Policiais militares de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, resgataram na manhã de domingo (23) uma criança de 3 anos presa em um armário no interior de uma agência bancária. Apesar do susto, ela não ficou ferida.

Segundo a polícia, a criança brincava com o irmão gêmeo enquanto os pais usavam o caixa eletrônico da agência.