Não compre antes de ler: 7 formas de garantir brinquedos seguros

Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo (12), pais e responsáveis devem redobrar a atenção na hora de comprar brinquedos. O Ipem-SP alerta para medidas simples que podem prevenir acidentes e garantir que os produtos sejam adequados às crianças.

Confira as 7 principais recomendações:

Produtos da moda – Brinquedos como Pop It Fidget Toys devem ter selo do Inmetro e são indicados apenas para crianças acima de 6 anos. Produtos populares como Bobbie Goods podem conter tintas ou canetas não certificadas, representando risco de alergias ou intoxicação. Evite comércio informal – Artigos comprados em feiras ou vendedores ambulantes podem ser falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas, sem padrões mínimos de segurança, como peças pequenas ou bordas cortantes. Verifique o selo do Inmetro – O selo deve estar visível na embalagem ou gravado no produto, contendo a marca do Inmetro e do organismo acreditado que certificou o brinquedo. Apenas produtos certificados garantem ensaios de segurança. Leia informações na embalagem – A embalagem deve indicar a faixa etária, instruções de uso, montagem, eventuais riscos, conteúdo do produto, CNPJ e endereço do fabricante. Essas informações ajudam a avaliar se o brinquedo é adequado para a criança. Respeite a faixa etária – Crianças menores, especialmente até 3 anos, não devem ter acesso a brinquedos de faixas etárias superiores. Peças pequenas ou cortantes podem se soltar, causando sufocamento ou ingestão acidental. Cuidado com embalagens – Retire sacos plásticos, grampos e embalagens antes de entregar o brinquedo à criança, evitando acidentes e riscos de sufocamento. Siga as instruções de uso – Leia atentamente as orientações na embalagem e repasse para a criança. Supervisionar o uso é fundamental para prevenir acidentes.

Certificação e segurança

O selo do Inmetro garante que o brinquedo foi testado quanto a impacto, mordida, inflamabilidade, toxicidade química, resistência elétrica e ruído. Produtos da primeira infância, como chocalhos e mordedores, passam por ensaios adicionais, como resistência à mordida e fervura. Todos os brinquedos devem indicar a data de fabricação.