Não compre antes de ler: 7 formas de garantir brinquedos seguros

Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo (12), pais e responsáveis devem redobrar a atenção na hora de comprar brinquedos. O Ipem-SP alerta para medidas simples que podem prevenir acidentes e garantir que os produtos sejam adequados às crianças.
Confira as 7 principais recomendações:
- Produtos da moda – Brinquedos como Pop It Fidget Toys devem ter selo do Inmetro e são indicados apenas para crianças acima de 6 anos. Produtos populares como Bobbie Goods podem conter tintas ou canetas não certificadas, representando risco de alergias ou intoxicação.
- Evite comércio informal – Artigos comprados em feiras ou vendedores ambulantes podem ser falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas, sem padrões mínimos de segurança, como peças pequenas ou bordas cortantes.
- Verifique o selo do Inmetro – O selo deve estar visível na embalagem ou gravado no produto, contendo a marca do Inmetro e do organismo acreditado que certificou o brinquedo. Apenas produtos certificados garantem ensaios de segurança.
- Leia informações na embalagem – A embalagem deve indicar a faixa etária, instruções de uso, montagem, eventuais riscos, conteúdo do produto, CNPJ e endereço do fabricante. Essas informações ajudam a avaliar se o brinquedo é adequado para a criança.
- Respeite a faixa etária – Crianças menores, especialmente até 3 anos, não devem ter acesso a brinquedos de faixas etárias superiores. Peças pequenas ou cortantes podem se soltar, causando sufocamento ou ingestão acidental.
- Cuidado com embalagens – Retire sacos plásticos, grampos e embalagens antes de entregar o brinquedo à criança, evitando acidentes e riscos de sufocamento.
- Siga as instruções de uso – Leia atentamente as orientações na embalagem e repasse para a criança. Supervisionar o uso é fundamental para prevenir acidentes.
Certificação e segurança
O selo do Inmetro garante que o brinquedo foi testado quanto a impacto, mordida, inflamabilidade, toxicidade química, resistência elétrica e ruído. Produtos da primeira infância, como chocalhos e mordedores, passam por ensaios adicionais, como resistência à mordida e fervura. Todos os brinquedos devem indicar a data de fabricação.
Em caso de suspeita de irregularidade, é possível contatar a Ouvidoria do Ipem-SP pelo 0800 013 05 22 (segunda a sexta, 8h às 17h) ou ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
???? Dica: Priorize produtos certificados, observe a faixa etária e acompanhe sempre o uso do brinquedo.