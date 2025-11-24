A Polícia Federal prendeu no Pará uma mulher suspeita de gravar vídeos torturando e matando animais. O conteúdo, que incluía material com conotação sexual, seria vendido a estrangeiros em plataformas.

Apuração foi iniciada após o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal fazer uma denúncia às autoridades brasileiras. Eles foram informados do caso por uma ONG de proteção animal da Bulgária.

O conteúdo, gravado no Brasil, era comercializado na deep e dark web. Entre os animais agredidos estavam gatos, coelhos, pintinhos, porquinhos-da-índia e codornas, informou o Fórum Nacional.