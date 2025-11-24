A Polícia Civil investiga como latrocínio (roubo seguido de morte) o ataque a tiros contra José Leandro de Oliveira, 40, na rua Raimundo José Nunes, em Osasco, na madrugada desta segunda-feira (24).

O atirador estava escondido sob um caminhão. Ele deixou o ponto assim que Oliveira desceu de um veículo BMW X6 ano 2010 cor prata e tentava abrir o portão de um imóvel.

A ação foi registrada por uma câmera segurança. O criminoso se aproximou pelas costas da vítima. Oliveira foi baleado quando percebeu a aproximação.