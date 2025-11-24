O influenciador Gabriel Spalone foi preso na última sexta-feira (21) em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde chegou após ser extraditado da Argentina. Sua defesa afirma que ele é inocente.

Com 819 mil seguidores no Instagram, Spalone é acusado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) de integrar organização criminosa que desviou R$ 146,5 milhões de contas bancárias através do Pix.

A maior parte foi recuperada, diz a investigação, mas calcula-se prejuízo final de R$ 39 milhões.