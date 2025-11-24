Um casal de palestinos da Faixa de Gaza está retido há cinco dias no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após solicitar refúgio humanitário no Brasil.

Yahya Alghefari e Tala Elbarase desembarcaram em São Paulo na última quinta-feira (20). Eles moravam no bairro Rimal, no enclave, e vinham de um voo do Egito da Qatar Airways com destino à Bolívia, mas decidiram ficar no Brasil durante a conexão e pedir para ficarem no país devido aos conflitos com Israel na região.

Os dois teriam procurado a Polícia Federal assim que pousaram. Segundo o advogado Willian Fernandes, eles foram até o posto da corporação e manifestaram formalmente o desejo de pedir abrigo.