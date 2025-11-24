A Polícia Civil investiga a morte do cabeleireiro José Roberto Silveira, 59 anos, encontrado morto dentro da própria casa no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, no sábado (22). O corpo foi localizado por um amigo e por uma prima, após ambos tentarem contato ao longo do dia sem sucesso.

Leia mais: O que se sabe do assassinato de professora em trilha de Floripa

Segundo o boletim de ocorrência, José Roberto estava nu, com mãos e pernas amarradas por fios e a boca amordaçada com uma toalha presa por um cabo. Havia manchas de sangue no quarto e sinais de desordem no imóvel, que estava trancado por fora. A PM encontrou a TV ligada e objetos fora do lugar; uma faca foi achada no banheiro, sem vestígios aparentes de sangue.