A Polícia Civil investiga a morte do cabeleireiro José Roberto Silveira, 59 anos, encontrado morto dentro da própria casa no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, no sábado (22). O corpo foi localizado por um amigo e por uma prima, após ambos tentarem contato ao longo do dia sem sucesso.
Segundo o boletim de ocorrência, José Roberto estava nu, com mãos e pernas amarradas por fios e a boca amordaçada com uma toalha presa por um cabo. Havia manchas de sangue no quarto e sinais de desordem no imóvel, que estava trancado por fora. A PM encontrou a TV ligada e objetos fora do lugar; uma faca foi achada no banheiro, sem vestígios aparentes de sangue.
Câmeras de segurança mostram o cabeleireiro chegando em casa por volta das 2h. Pouco antes das 6h, dois homens aparecem deixando o imóvel a pé. A polícia tenta identificá-los. Uma vizinha afirmou ter ouvido movimentação e conversas durante a madrugada, mas disse não ter estranhado porque o cabeleireiro costumava receber visitas.
Familiares relataram que José Roberto não apareceu para almoçar com a mãe, de 98 anos, o que era rotina diária. O imóvel foi arrombado com ajuda de funcionários de um bar, e o amigo que entrou primeiro encontrou o corpo. A perícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte, que é tratada como suspeita.
*Com informações da CNN Brasil