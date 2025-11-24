Policiais militares do Distrito Federal resgataram um bebê de oito meses encontrado sozinho em um apartamento no Sol Nascente, no Distrito Federal, após vizinhos relatarem horas seguidas de choro. Ao entrar no imóvel, na sexta-feira (21), os PMs encontraram um ambiente tomado por sujeira, manchas de sangue na entrada e cômodos em condições insalubres, com comida espalhada e enorme desorganização.

A criança estava num cômodo isolado, com machucados aparentes que apontam para maus-tratos e abandono. A mulher responsável por cuidar do bebê foi localizada e levada à delegacia junto com a criança.