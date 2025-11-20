Dois meninos gêmeos de um ano morreram em um incêndio na tarde de ontem em uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O fogo começou no quarto onde estavam os irmãos. O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado por volta das 15h para uma ocorrência na Travessa Carmem Miranda.