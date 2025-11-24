24 de novembro de 2025
Árvore de Natal gigante despenca e trabalhador é morto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Facebook
A vítima mais grave morreu após chegar ao hospital.
O soldador Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 anos, conhecido como Antônio Suricate morreu, se seu colega ficou ferido após o tombamento de um guindaste durante a instalação da árvore de Natal no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus (AM), na manhã de domingo (23). O equipamento virou enquanto movimentava partes da estrutura; a queda foi registrada por moradores em vídeo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. Suricate morreu após chegar ao hospital; o segundo trabalhador permanece internado em estado estável. O governo estadual informou que presta apoio às famílias.

Segundo apuração do SBT News, a polícia investiga possível falha operacional, mas abrirá inquérito para esclarecer o que levou o guindaste ao tombamento. A empresa responsável pela montagem afirma que entregará a documentação exigida à investigação.

*Com informações do SBT News

