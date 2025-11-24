O soldador Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 anos, conhecido como Antônio Suricate morreu, se seu colega ficou ferido após o tombamento de um guindaste durante a instalação da árvore de Natal no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus (AM), na manhã de domingo (23). O equipamento virou enquanto movimentava partes da estrutura; a queda foi registrada por moradores em vídeo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. Suricate morreu após chegar ao hospital; o segundo trabalhador permanece internado em estado estável. O governo estadual informou que presta apoio às famílias.