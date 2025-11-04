04 de novembro de 2025
ACIDENTE

Trabalhador morre ao cair de 7 metros em obra em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima não utilizava equipamentos de segurança no momento do acidente; caso foi registrado na delegacia.
Um trabalhador morreu na manhã desta segunda-feira (3) após cair de cerca de sete metros de altura em uma obra localizada na Rua Anistarda Clemente Caldeira Candelarinha, no Jardim Bom Sucesso, em Indaiatuba.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com testemunhas, o homem tentava acessar a laje de uma casa vizinha para jogar estruturas de andaime em um terreno baldio quando perdeu o equilíbrio e caiu. Moradores relataram ter ouvido um barulho forte e, ao verificarem, encontraram a vítima caída.

O trabalhador não utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento da queda, o que pode ter agravado a gravidade do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano grave e morreu no local, antes da chegada das equipes de resgate.

A Guarda Civil Municipal isolou a área até a chegada da Perícia Criminal de Campinas. Após os trabalhos técnicos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Indaiatuba, que vai apurar as circunstâncias do acidente.

