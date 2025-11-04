Um trabalhador morreu na manhã desta segunda-feira (3) após cair de cerca de sete metros de altura em uma obra localizada na Rua Anistarda Clemente Caldeira Candelarinha, no Jardim Bom Sucesso, em Indaiatuba.
De acordo com testemunhas, o homem tentava acessar a laje de uma casa vizinha para jogar estruturas de andaime em um terreno baldio quando perdeu o equilíbrio e caiu. Moradores relataram ter ouvido um barulho forte e, ao verificarem, encontraram a vítima caída.
O trabalhador não utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento da queda, o que pode ter agravado a gravidade do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano grave e morreu no local, antes da chegada das equipes de resgate.
A Guarda Civil Municipal isolou a área até a chegada da Perícia Criminal de Campinas. Após os trabalhos técnicos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Indaiatuba, que vai apurar as circunstâncias do acidente.