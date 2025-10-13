Pix Automático agora é obrigatório às instituições financeiras

A partir desta segunda-feira (13), as instituições financeiras são obrigadas a oferecer o Pix Automático. Lançado pelo Banco Central e em funcionamento deste junho deste ano, sua oferta pelas instituições era opcional. Para fazer pagamentos, o serviço é gratuito.

A ferramenta permite o pagamento automático de contas recorrentes, como energia, escola, condomínio, academia e assinaturas, direto pelo app do banco, sem que o usuário precise confirmar a cada vez.

Como funciona