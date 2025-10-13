Pix Automático agora é obrigatório às instituições financeiras

A partir desta segunda-feira (13), as instituições financeiras são obrigadas a oferecer o Pix Automático. Lançado pelo Banco Central e em funcionamento deste junho deste ano, sua oferta pelas instituições era opcional. Para fazer pagamentos, o serviço é gratuito.
A ferramenta permite o pagamento automático de contas recorrentes, como energia, escola, condomínio, academia e assinaturas, direto pelo app do banco, sem que o usuário precise confirmar a cada vez.
Leia mais: Pix Automático já está funcionando, veja como
Como funciona
O cliente autoriza uma única vez o pagamento automático de uma conta;
A empresa envia a cobrança ao banco, que agenda e confirma com o cliente;
No dia certo, o valor é pago automaticamente, seguindo as regras definidas (como limite máximo ou uso de crédito em caso de saldo insuficiente);
A autorização pode ser cancelada a qualquer momento pelo aplicativo bancário.
O que muda na prática
Dispensa o uso de boletos, convênios e cartões de crédito;
Funciona como alternativa moderna ao débito automático;
Empresas de qualquer porte podem oferecer o serviço sem depender de contratos com bancos.
Vantagens
Praticidade: pagamentos feitos automaticamente, sem atrasos;
Controle: o usuário define limites e pode cancelar quando quiser;
Menos burocracia: empresas reduzem custos e inadimplência;
Inclusivo: não exige cartão de crédito e pode ser usado em qualquer instituição financeira.
Segurança e taxas
Segundo o Banco Central, o Pix Automático segue os mesmos padrões de segurança do Pix tradicional, com criptografia e rastreamento das transações. Nenhuma cobrança será feita sem autorização do cliente.
Pessoas físicas: uso gratuito;
Empresas: podem ter tarifas, dependendo do banco.
*Com informações do Banco Central