A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda-feira (24) a análise da manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento é via plenário virtual, ao longo do dia, sem debates entre os ministros.
Leia mais: Justiça mantém preventiva de Bolsonaro após audiência de custódia
Bolsonaro foi preso no sábado (22), após o ministro Alexandre de Moraes substituir a prisão domiciliar pela detenção preventiva. A decisão veio depois de a Polícia Federal apontar que o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica que usava por ordem judicial.
No despacho, Moraes citou risco elevado de fuga, mencionando a convocação de apoiadores para vigília no condomínio onde Bolsonaro estava e a possibilidade de que ele buscasse abrigo em embaixadas. O ministro também lembrou que o ex-presidente já descumpriu restrições impostas pelo STF em outras oportunidades.
A tornozeleira é periciada pelo Instituto Nacional de Criminalística, que identificou danos significativos no equipamento. Em audiência de custódia no domingo (23), Bolsonaro afirmou que tentou abrir o aparelho durante um “surto” provocado por medicação e negou intenção de fuga. A Justiça manteve a prisão.
*Com informações do SBT News