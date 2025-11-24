A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda-feira (24) a análise da manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento é via plenário virtual, ao longo do dia, sem debates entre os ministros.

Bolsonaro foi preso no sábado (22), após o ministro Alexandre de Moraes substituir a prisão domiciliar pela detenção preventiva. A decisão veio depois de a Polícia Federal apontar que o ex-presidente tentou romper a tornozeleira eletrônica que usava por ordem judicial.