A Justiça manteve neste domingo (23) a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, após audiência de custódia realizada na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-presidente foi detido no sábado (22) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Durante o procedimento, Bolsonaro afirmou que tentou abrir a tornozeleira eletrônica porque sofreu um “surto” provocado por medicamentos. De acordo com a ata protocolada por Moraes, ele disse ter tido “alucinação” de que o equipamento continha uma escuta e tentou remover a tampa com um ferro de solda. O ex-presidente também declarou não lembrar de outro episódio semelhante e que começou a usar um novo remédio dias antes.

Mesmo diante das explicações, Moraes manteve a prisão preventiva. Bolsonaro seguirá detido na PF enquanto aguarda o julgamento, nesta segunda-feira (24), da Primeira Turma do Supremo, que decidirá se confirma ou revoga a decisão do ministro.