Um piloto do Hot Wheels Epic Show morreu nesse domingo (23) após sofrer um grave acidente durante a apresentação de manobras radicais no Beto Carrero World, em Penha (SC).

Lurrique Ferrari, que pilotava uma moto no espetáculo, bateu contra uma rampa enquanto executava uma manobra. Ele recebeu atendimento imediato dos bombeiros do parque, foi levado ao hospital e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por familiares e pelo próprio parque.