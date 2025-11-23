Um ato em comemoração à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tomou a calçada e parte da pista da avenida Paulista, nas proximidades do Masp (Museu de Arte de São Paulo) na tarde deste domingo (23).

O evento convocado na véspera por organizações de esquerda começou tímido, também prejudicado porque a avenida ficou excepcionalmente aberta para carros devido à realização de provas de vestibular da Fuvest, nesta mesma data.