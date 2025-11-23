Os alunos que conseguiram fugir retornaram para suas famílias. "Os alunos fugiram entre sexta-feira e sábado e já se reuniram com seus pais, pois não puderam retornar à escola após a fuga", disse o porta-voz da ACN, o religioso Daniel Atori em comunicado.

Cinquenta alunos, dentre as 303 pessoas sequestrados de uma escola católica no norte da Nigéria na sexta-feira (21), conseguiram fugir do cativeiro, informou neste domingo (23) a Associação Cristã da Nigéria (ACN).

O porta-voz da ACN diz que 265 pessoas continuam em cativeiro. São 253 crianças -incluindo 250 estudantes e três filhos de funcionários- e 12 professores, informa reportagem da CNN americana.

Na sexta, bandidos armados sequestraram 303 crianças e 12 professores em uma escola católica particular. A escola St. Mary's fica no estado de Níger, região centro-norte do país, levando ao fechamento temporário de escolas federais e estaduais no norte da Nigéria. Alguns meninos e meninas sequestrados têm apenas dez anos de idade.

O sequestro é o mais recente de uma onda de ataques de grupos armados a populações civis vulneráveis. Eles orquestram sequestros em massa para obter resgate. No começo da semana passada, homens armados atacaram uma igreja no estado vizinho de Kwara, deixado dois mortos. Vários fiéis, incluindo o pastor, foram sequestrados.