O ex-presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã deste domingo (23), de audiência de custódia marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, após ser preso preventivamente no sábado (22) em Brasília. O procedimento, via videoconferência na Superintendência da Polícia Federal, serve para avaliar a legalidade da detenção.

Segundo Moraes, Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica pouco depois da meia-noite, violando as condições de sua prisão domiciliar. A PF alertou o ministro, que considerou ainda o risco de fuga diante da vigília convocada por aliados na porta da casa do ex-presidente.

A Primeira Turma do STF fará na segunda-feira (24) sessão virtual para decidir se mantém a prisão preventiva. O colegiado, presidido por Flávio Dino, é responsável pelo inquérito que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.