A decisão que levou Jair Bolsonaro à prisão preventiva afirma que a vigília convocada por Flávio e Eduardo Bolsonaro buscava retomar a lógica dos acampamentos que antecederam os atos de 8 de janeiro. Para o ministro Alexandre de Moraes, a mobilização representava alto risco de reorganização do grupo condenado por tentativa de golpe e comprometia a própria prisão domiciliar do ex-presidente.

Leia mais: Vigília convocada por Flávio motivou pedido de prisão do pai

No despacho, Moraes escreveu que o ato, apresentado como oração pela saúde de Bolsonaro, reproduzia o “modus operandi” das ações consideradas criminosas em 2022. Para ele, a simples possibilidade de aglomeração já criava cenário favorável a tumultos e até tentativa de fuga, justificando a prisão preventiva.