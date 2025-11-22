O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O concurso 2942 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (22), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para esta edição é de R$96 milhões.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.

Novo horário

A mudança no horário dos sorteios, implementada a partir de novembro, transfere as extrações para as 21h em diversas modalidades. Essa alteração busca melhorar a logística operacional e a cobertura dos eventos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.