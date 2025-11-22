Rodrigo estava internado havia mais de 20 dias após ser atingido na barriga no alto da serra da Misericórdia, no Complexo da Penha. Ele morreu nesta madrugada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Morreu neste sábado (22) o policial civil Rodrigo Nascimento, que havia sido baleado com tiros de fuzil durante a megaoperação do fim de outubro no Rio de Janeiro. Ele é o quinto agente das forças de segurança a ter morrido em decorrência da operação.

A causa exata da morte não foi divulgada. Porém, em nota, a Polícia Militar divulgou que o óbito ocorreu em decorrência dos ferimentos sofridos pelo policial na operação.

O Hemorio chegou a pedir bolsas de sangue para Rodrigo, que tinha melhorado nos últimos dias e já estava sentando na cama. O delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, descreveu a notícia da morte como "muito triste". "Ele estava melhorando a cada dia. Estive no último domingo (16) visitando-o e soube depois pelo médico que ele ficou animado e chegou a sentar depois na cama."

Polícia Civil lamentou a morte do agente, que trabalhava na 39ª DP, no bairro da Pavuna. "Mais uma vez, sentimos a dor de perder um dos nossos em decorrência da violência praticada por terroristas que afrontam o Estado e colocam a população em risco. Rodrigo honrou a nossa instituição. Sua coragem e comprometimento permanecem como exemplo. É por ele -e por todos que tombaram em serviço- que não iremos recuar."