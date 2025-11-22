O ministro Alexandre de Moraes agendou para as 11h deste domingo (23) a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente na manhã deste sábado (22). O procedimento será feito por videoconferência na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está detido desde a decisão do Supremo Tribunal Federal.

A audiência serve para que o juiz avalie a legalidade da prisão, obrigatória em casos de detenção em flagrante ou preventiva. Moraes apontou que Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica às 0h08 de sábado, episódio comunicado pela PF. O ministro também citou o ambiente criado pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, classificando o contexto como de “elevado risco de fuga”.