O ministro Alexandre de Moraes agendou para as 11h deste domingo (23) a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente na manhã deste sábado (22). O procedimento será feito por videoconferência na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está detido desde a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Leia mais: Bolsonaro é preso preventivamente e levado à PF
A audiência serve para que o juiz avalie a legalidade da prisão, obrigatória em casos de detenção em flagrante ou preventiva. Moraes apontou que Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica às 0h08 de sábado, episódio comunicado pela PF. O ministro também citou o ambiente criado pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, classificando o contexto como de “elevado risco de fuga”.
Além disso, o STF convocou sessão virtual extraordinária da Primeira Turma do STF para segunda-feira (24), das 8h às 20h, a fim de referendar a prisão preventiva. O colegiado é responsável pelo inquérito da tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.
O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde agosto e usava tornozeleira eletrônica por outro processo, relacionado à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro em negociações com autoridades dos Estados Unidos.
*Com informações do SBT News