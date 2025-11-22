22 de novembro de 2025
FIM DE PRAZO

COP30 deve ter rascunho final divulgado em breve

Os países devem aprovar de maneira unanime um acordo com o que foi negociado em Belém (PA).
Depois de suas semanas, a expectativa é que a COP30 enfim chegue ao fim neste sábado (22), um dia depois do previsto inicialmente.

Para que isso aconteça, os países devem aprovar de maneira unanime um acordo com o que foi negociado em Belém (PA). A plenária com representantes de todas as nações estava prevista inicialmente para começar as 10h, mas já foi adiada duas vezes. Segundo a organização, ela começaria as 11h, mas segue atrasada.

Antes do encontro começar, a presidência da COP30 deve divulgar o rascunho final do texto. Alguns trechos que contêm os temas em que há mais consenso já estão disponíveis, mas a parte mais esperada ?que inclui o debate sobre o fim de comubistíveis fósseis e outros assuntos polêmicos? ainda não foi publicada.

