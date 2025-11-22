Depois de suas semanas, a expectativa é que a COP30 enfim chegue ao fim neste sábado (22), um dia depois do previsto inicialmente.

Para que isso aconteça, os países devem aprovar de maneira unanime um acordo com o que foi negociado em Belém (PA). A plenária com representantes de todas as nações estava prevista inicialmente para começar as 10h, mas já foi adiada duas vezes. Segundo a organização, ela começaria as 11h, mas segue atrasada.