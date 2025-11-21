A COP30 apresentou, nesta sexta-feira (21), um novo rascunho do pacote de decisões da conferência que exclui qualquer menção a um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. O trecho que citava um roteiro para eliminar o desmatamento também foi retirado.

Quase 30 países entregaram uma carta à presidência brasileira da conferência em que rejeitam o novo texto e pedem o avanço da proposta.