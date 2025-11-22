Um acidente envolvendo ônibus e caminhão na madrugada deste sábado (22) deixou quatro pessoas em estado grave na altura do quilômetro 24 da rodovia Bandeirantes (SP-348), em Pirituba (SP).

Informações do Corpo de Bombeirros indicam que o ônibus colidiu na traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento da via.