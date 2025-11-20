Três pessoas morreram e uma ficou ferida na batida entre um carro e uma moto no km 100 da rodovia Tenente Celestino Américo (SP-79), na noite de quarta-feira (19), em Votorantim (SP).

Leia mais: Motorista morre sob passarela derrubada por caminhão

O acidente aconteceu no sentido norte, quando o motorista de um Fiat Uno cruzava a rodovia a partir do acostamento para retornar ao sentido oposto