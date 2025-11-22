O governador Mauro Mendes (União Brasil), de Mato Grosso, acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a demarcação de uma terra indígena anunciada nesta semana, na COP30, pelo presidente Lula (PT).

A ação de Mendes pretende suspender o decreto que estabelece a Terra Indígena Manoki, em Brasnorte (MT). Ele afirma que a medida do governo Lula desrespeita artigo da legislação que veta a ampliação de territórios já demarcados, pedindo o aumento da terra indígena de 46 mil para 252 mil hectares.