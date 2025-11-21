O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há quase um dia completo com crise contínua de soluço, acompanhada de episódios de vômito e broncoaspiração que têm provocado falta de ar, segundo pessoas próximas. A persistência do quadro fez a família considerar levá-lo ao hospital, medida que dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), já que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que nunca viu o pai tão debilitado. Ele descreveu que Bolsonaro “soluça até dormindo” e enfrenta risco de refluxo durante o sono, o que pode causar broncoaspiração. Afirmou ainda que o ex-presidente vomita com frequência quando acordado.