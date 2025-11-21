21 de novembro de 2025
EM PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro soluça há mais de 20 horas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que nunca viu o pai tão debilitado.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há quase um dia completo com crise contínua de soluço, acompanhada de episódios de vômito e broncoaspiração que têm provocado falta de ar, segundo pessoas próximas. A persistência do quadro fez a família considerar levá-lo ao hospital, medida que dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), já que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

Leia mais: Por risco à vida, defesa quer Bolsonaro em prisão domiciliar

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que nunca viu o pai tão debilitado. Ele descreveu que Bolsonaro “soluça até dormindo” e enfrenta risco de refluxo durante o sono, o que pode causar broncoaspiração. Afirmou ainda que o ex-presidente vomita com frequência quando acordado.

No início da tarde, Bolsonaro foi fotografado ao receber o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar do quadro clínico, apareceu com um leve sorriso ao abrir a porta.

A crise de saúde começa poucos dias após novas discussões sobre a transferência de Bolsonaro para o regime fechado. Condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe, ele pode ser levado à prisão já na próxima semana. Sua última internação foi em setembro, após queda de pressão e sintomas semelhantes.

*Com informações do Metrópoles

