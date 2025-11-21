O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há quase um dia completo com crise contínua de soluço, acompanhada de episódios de vômito e broncoaspiração que têm provocado falta de ar, segundo pessoas próximas. A persistência do quadro fez a família considerar levá-lo ao hospital, medida que dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), já que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que nunca viu o pai tão debilitado. Ele descreveu que Bolsonaro “soluça até dormindo” e enfrenta risco de refluxo durante o sono, o que pode causar broncoaspiração. Afirmou ainda que o ex-presidente vomita com frequência quando acordado.
No início da tarde, Bolsonaro foi fotografado ao receber o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar do quadro clínico, apareceu com um leve sorriso ao abrir a porta.
A crise de saúde começa poucos dias após novas discussões sobre a transferência de Bolsonaro para o regime fechado. Condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe, ele pode ser levado à prisão já na próxima semana. Sua última internação foi em setembro, após queda de pressão e sintomas semelhantes.
*Com informações do Metrópoles
- Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente; dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o…— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2025