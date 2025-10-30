Imagens de drone mostram ao menos 100 criminosos fortemente armados circulando pelo alto do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, pouco antes do início da megaoperação das forças de segurança na última terça-feira (28). As informações são do g1.

De acordo com a polícia, os vídeos registram inicialmente 23 traficantes reunidos, alguns com roupas camufladas e uniformes parecidos com os das forças policiais. Minutos depois, outros 83 criminosos aparecem fugindo para a mata da Serra da Misericórdia, área usada pelo Comando Vermelho como rota de fuga e campo de treinamento.