Os Correios aprovaram um amplo plano de reestruturação para tentar reverter a crise financeira que atinge a estatal. O pacote inclui empréstimo de R$ 20 bilhões, redução de até mil pontos de atendimento deficitários e venda de imóveis, além de medidas internas para enxugar despesas e modernizar operações.

A estratégia prevê três etapas: recuperação, consolidação e crescimento, com foco inicial no reforço de caixa. A empresa espera concluir a contratação do empréstimo ainda em novembro e afirma que a venda de ativos pode render até R$ 1,5 bilhão.