Os Correios aprovaram um amplo plano de reestruturação para tentar reverter a crise financeira que atinge a estatal. O pacote inclui empréstimo de R$ 20 bilhões, redução de até mil pontos de atendimento deficitários e venda de imóveis, além de medidas internas para enxugar despesas e modernizar operações.
A estratégia prevê três etapas: recuperação, consolidação e crescimento, com foco inicial no reforço de caixa. A empresa espera concluir a contratação do empréstimo ainda em novembro e afirma que a venda de ativos pode render até R$ 1,5 bilhão.
O plano também inclui Programa de Demissão Voluntária (PDV), revisão de gastos com pessoal e melhorias na infraestrutura tecnológica. Segundo relatório interno, 85% das 10 mil unidades de atendimento operam no vermelho.
A estatal pretende usar os recursos para pagar fornecedores, modernizar o modelo operacional e garantir liquidez durante a transição econômica até 2026. A expectativa é reduzir o déficit no ano que vem e voltar ao lucro em 2027.
A direção dos Correios afirma que o desequilíbrio atual é resultado da queda de receitas e do aumento de custos, agravados pela falta de investimentos estruturais nos últimos anos.
Com informações do SBT News