Há três semanas, 2.900 vacas uruguaias permanecem a bordo do navio Spiridon II, ancorado diante do porto de Bandirma, no mar de Mármara, na Turquia, impedidas de desembarcar por falta de certificação veterinária de parte do lote. O bloqueio, confirmado por autoridades diplomáticas, levantou alerta sobre bem-estar animal e expôs o impasse comercial entre empresas dos dois países.

O Spiridon II deixou o Uruguai há quase dois meses e chegou à Turquia em 22 de outubro. Embora a maior parte do gado cumpra as exigências sanitárias, cerca de 500 animais não têm documentação obrigatória, o que levou o Ministério da Agricultura turco a barrar toda a operação por risco de contágio durante a viagem.

A retenção deriva da disputa entre a exportadora uruguaia, que afirma ter enviado mais animais do que o solicitado, e a importadora turca, que acusa o embarque de gado sem certificação. O caso, inédito nessa rota comercial, já provocou mortes: segundo o jornal turco Karar, quase 50 vacas morreram devido às longas semanas em alto-mar.